البشير, قيد, الاقامة, الجبرية, والجيش, ابلغه, انه, لم, يعد, رئيسا,

بعد 30 عاما على حكمه السودان، سقط الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم.

وقالت مصادر سودانية ان ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وهو قيد الاقامة الجبرية.وشن الجيش السوداني حملة اعتقالات طالت قيادات مقربة من البشير ابرزهم احمد هارون رئيس المؤتمر الوطني السوداني وعلي عثمان محمد طه النائب الستبق للبشير.وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين دون حضور الرئيس البشير.وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة.وفور الإعلان عن نية الجيش إذاعة بيان جديد، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يهتفون "سقطت سقطت" ، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.وتأتي هذه التطورات بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط البشير، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.