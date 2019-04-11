مصر - وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عامًا

عن عمر يناهز الـ74 عاماً توفي الممثل المصري ​محمود الجندي​ بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر في مصر حيث نقل اليها بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأمضى في المستشفى 10 أيام الى أن فارق الحياة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل اليوم من مسجد الشيخ عبد الحكم بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.من ناحيته أكد نقيب الممثلين في مصر ​أشرف زكي​ وفاة الجندي، مشيراً إلى أن العزاء سيقام اليوم الخميس في مركز أبو المطامير في البحيرة.يذكر أن الراحل محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير دوره في مسلسل "حكايتي" الذي من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم.