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توقع عرض خطة ترامب للسلام بعد تشكيل نتنياهو حكومته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة أنباء رويتر أن مصادر في واشنطن تتوقع أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط بعد أن يشكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة.



وأشارت الوكالة إلى أن الخطة التي لا تزال تفاصيلها طي الكتمان تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية مثل مكانة أورشليم القدس.


بدورها نقلت قناة "كان" المتلفزة عن مصادر سياسية توقعها أن يتم نشر الخطة المذكورة، المسماة ب "صفقة القرن"، في الشهر القادم.




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