توقع, عرض, خطة, ترامب, للسلام, بعد, تشكيل, نتنياهو, حكومته,

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نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية سودانية تأكيدها نبأ تنحي الرئيس عمر البشير،...
لا تزال الصورة غامضة حول مصير الرئيس السوداني عمر البشير، بعد رواج أنباء متضاربة...
قالت مصادر مطلعة إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل "الناتو العربي" على...
بعد 30 عاما على حكمه السودان، سقط الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم. وقالت...
أكدت مصادر من السودان الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر...
حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الــ 4 تموز المقبل تاريخاً...
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، بـ "فوز رئيس الحكومة الإسرائيلية...
أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن...
حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من خطورة العملية العسكرية الأخيرة...
نقل موقع (الخليج أونلاين) عن وسائل إعلامية تركية قولها: إن مركباً يُقل مهاجرين...