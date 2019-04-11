مصادر, سودانية.., تنحي, البشير, عن, السلطة,

أكدت مصادر من السودان الخميس تنحي الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت نفس المصادر أن قيادات جديدة ستكون على رأس السلطة في السودان.

وأوقفت الإذاعة والتلفزة في السودان بث البرامج الاعتيادية وأعلنت انتظار بث بيان من القوات المسلحة ثم بدأت في بث أناشيد وأغان وطنية.وقال مراسل بي بي سي في السودان ان الخرطوم شهدت الليلة المنصرمة انتشارا كثيفا لوحدات عسكرية في عدد من المرافق العسكرية والجسور.وذكر شهود عيان أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مقر قيادة القوات المسلحة حيث يعتصم مئات الآلاف من السودانيين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة.