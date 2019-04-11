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لحظة سقوط خط تيار كهربائي على سيارة في الولايات المتحدة
2019-04-11 08:49:47
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لحظة سقوط خط تيار كهربائي على سيارة في الولايات المتحدة
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