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تسريب صورة مفاجئة لبوستر مسلسل مي عز الدين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة مسرّبة للبوستر الدعائي لمسلسل الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ الذي ستطل به ضمن السباق الرمضاني المقبل بعنوان "البرنسيسة بيسة".



ظهرت مي بشخصية سيدة عجوز من منطقة شعبية، وحتى اللحظة لم يتمّ تأكيد حقيقة البوستر ولم تنشره هي عبر حسابها الخاص.


مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين، بوسي، محمد أنور، سوسن بدر، أحمد حلاوة، حسام داغر، ومن تأليف مصطفى عمر، وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.


وكانت وجهت عز الدين مؤخراً رسالة للممثلة بوسي حول مشاركتها معها في المسلسل قائلةً:"بشكرك على لفتاتك و تصرفاتك الجميلة معايا و بشكرك على حبك ليا و بشكرك على وجودك معايا و بشكرك على جمال روحك و قلبك و رقيك و بساطتك، إنتي نجمة من جوه و بره مش بره بس .... على رأسي يا أستاذة و ليا الشرف إني إشتغلت معاكي مرتين ليا الشرف أصلاً إن جمعني معاكي ولو كادر واحد. بوسي بإذن الله هتنوري رمضان يا قطة الشاشة".




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