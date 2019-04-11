تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-11 08:44:41 الكشف عن أول صورة للثقب الأسود .. كل ما تريد معرفته عنه |  2019-04-11 08:34:50 الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات |  2019-04-11 08:29:30 اليمين يزداد بمقعدين بعد اجتياز بينت وشاكيد الحسم |  2019-04-11 05:30:34 ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى السبت |  2019-04-11 05:56:01 الجزائر تنتخب رئيسها في الرابع من تموز المقبل |  2019-04-10 23:10:00 حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات |  2019-04-10 23:04:47 القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط |  2019-04-10 22:30:53 عرابة:نجاح 8 اطباء في امتحان وزارة الصحة |  2019-04-10 21:22:06 هكذا علّق ترامب على فوز نتنياهو |  2019-04-10 21:16:19 العثور على جثة رجل في منطقة حيفا |  2019-04-10 19:11:53 بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة |  2019-04-10 19:10:07 في اليابان.. "الفضفضة" لمكافحة الانتحار |  2019-04-10 19:07:25 يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات |  2019-04-10 18:52:16 مستشار ترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا |  2019-04-10 18:38:05 كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فالفيردي يُثير القلق حول ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. 


وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في هذه الأجواء من الصعب الفوز هنا، وكانت مباراة صعبة ومُعقدة في بعض الأوقات، لكن في النهاية كانت لنا".

 وأضاف: "في أول 20 دقيقة لعبنا في منطقتهم، وكان هناك أخطاء نظرًا للضغط الذي مارسناه، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد، ودافعنا جيدًا، وسببنا الكثير من المشاكل للخصم الذي لم يكن ضغطه مشكلة لنا".

 وبسؤاله عن التغييرات التي أجراها، أجاب: "في الشوط الثاني أصبح لدينا المزيد من السيطرة، وكنا بحاجة إلى لاعبين يناسبون طريقة اللعب باستعادة السيطرة حين نفقد الكرة".

 وعن هدف المباراة، قال فالفيردي: "ستستمر الأسئلة حول من سجل الهدف سواريز أو شاو، ولكن هذا ليس مهما، المهم أن هناك هدفًا منحنا الانتصار". 

وواصل: "ميسي لم يكن أكثر راحة بعد الضربة التي تعرض لها، وسيخضع غدًا لفحص طبي لنرى حالته، حيث كانت ضربة قوية، وقد تكون كدمة قوية". 

وأصيب ميسي في الأنف، إصابة بالغة سالت على إثرها الدماء من البرغوث الأرجنتيني، بعد التحام قوي مع كريس سمولينج مدافع الشياطين الحمر في الدقيقة 29، لكنه عاد مرة أخرى لأرض الملعب بعد تلقي العلاج ولعب حتى النهاية. 

واختتم: "بيكيه أراه ملتزمًا كما كان دائمًا، وعلى مستوى عال، وكنا بحاجة إلى أن يكون لاعبو الدفاع في قمة التركيز، ونحن سُعداء بأن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأوروبي".




كلمات متعلقة

فالفيردي, يُثير, القلق, حول, ميسي,

تابعونــا

النيران الصديقة تحرق شياطين مانشستر يونايتد أمام برشلونة النيران الصديقة تحرق شياطين مانشستر يونايتد أمام برشلونة 2019-04-10 | 23:57:53

حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد...

يوفنتوس يفلت من كمين أياكس بتعادل ثمين يوفنتوس يفلت من كمين أياكس بتعادل ثمين 2019-04-10 | 23:57:02

تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...

بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة 2019-04-10 | 19:11:53

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...

هيتسفيلد: ميسي ورونالدو سيمنحان لقب الأبطال لفريق إنجليزي هيتسفيلد: ميسي ورونالدو سيمنحان لقب الأبطال لفريق إنجليزي 2019-04-10 | 15:50:56

حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو...

تعرفوا على نصيحة "السير" فيرغسون لإيقاف ميسي تعرفوا على نصيحة "السير" فيرغسون لإيقاف ميسي 2019-04-10 | 14:50:33

استخدم النرويجي، أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أساليب...

الفرصة الأخيرة تدفع هازارد لكسر قلب تشيلسي الفرصة الأخيرة تدفع هازارد لكسر قلب تشيلسي 2019-04-10 | 14:15:39

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي،...

سواريز يبعث برسالة واضحة لإدارة برشلونة سواريز يبعث برسالة واضحة لإدارة برشلونة 2019-04-10 | 13:00:13

أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع...

كلوب: نستحق الفوز على بورتو.. وسنقاتل في الإياب للتأهل كلوب: نستحق الفوز على بورتو.. وسنقاتل في الإياب للتأهل 2019-04-10 | 12:00:53

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز...

أليغري يعلن قائمة يوفنتوس أمام أياكس في أبطال أوروبا الليلة أليغري يعلن قائمة يوفنتوس أمام أياكس في أبطال أوروبا الليلة 2019-04-10 | 11:00:07

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن...

صورة .. صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو صورة .. صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو 2019-04-10 | 10:00:21

نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أهالي ام الفحم يغلقون الشارع بالاوساخ احتجاجا على تراكم النفايات نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة شعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر طرعان التزام اضراب عام مدارس لجنة المتابعة مجلس طرعان عماد دحلة ام الفحم تودع حجاجها اولى حافلات الحجاج الديار المقدسة أهالي رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام حملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلضبط بندقية اسفل مقعد سيارة خلفي اعتقال 4 شبان جنين الشرطة تفتيش مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com