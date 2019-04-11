فالفيردي, يُثير, القلق, حول, ميسي,

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حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد...
تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...
حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو...
استخدم النرويجي، أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أساليب...
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي،...
أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع...
أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز...
أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن...
نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو...