فالفيردي, يُثير, القلق, حول, ميسي,

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالانتصار بهدف دون رد على مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في هذه الأجواء من الصعب الفوز هنا، وكانت مباراة صعبة ومُعقدة في بعض الأوقات، لكن في النهاية كانت لنا".وأضاف: "في أول 20 دقيقة لعبنا في منطقتهم، وكان هناك أخطاء نظرًا للضغط الذي مارسناه، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد، ودافعنا جيدًا، وسببنا الكثير من المشاكل للخصم الذي لم يكن ضغطه مشكلة لنا".وبسؤاله عن التغييرات التي أجراها، أجاب: "في الشوط الثاني أصبح لدينا المزيد من السيطرة، وكنا بحاجة إلى لاعبين يناسبون طريقة اللعب باستعادة السيطرة حين نفقد الكرة".وعن هدف المباراة، قال فالفيردي: "ستستمر الأسئلة حول من سجل الهدف سواريز أو شاو، ولكن هذا ليس مهما، المهم أن هناك هدفًا منحنا الانتصار".وواصل: "ميسي لم يكن أكثر راحة بعد الضربة التي تعرض لها، وسيخضع غدًا لفحص طبي لنرى حالته، حيث كانت ضربة قوية، وقد تكون كدمة قوية".وأصيب ميسي في الأنف، إصابة بالغة سالت على إثرها الدماء من البرغوث الأرجنتيني، بعد التحام قوي مع كريس سمولينج مدافع الشياطين الحمر في الدقيقة 29، لكنه عاد مرة أخرى لأرض الملعب بعد تلقي العلاج ولعب حتى النهاية.واختتم: "بيكيه أراه ملتزمًا كما كان دائمًا، وعلى مستوى عال، وكنا بحاجة إلى أن يكون لاعبو الدفاع في قمة التركيز، ونحن سُعداء بأن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأوروبي".