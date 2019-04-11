تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-11 08:44:41 الكشف عن أول صورة للثقب الأسود .. كل ما تريد معرفته عنه |  2019-04-11 08:34:50 الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات |  2019-04-11 08:29:30 اليمين يزداد بمقعدين بعد اجتياز بينت وشاكيد الحسم |  2019-04-11 05:30:34 ارتفاع ملموس على درجات الحرارة حتى السبت |  2019-04-11 05:56:01 الجزائر تنتخب رئيسها في الرابع من تموز المقبل |  2019-04-10 23:10:00 حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات |  2019-04-10 23:04:47 القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط |  2019-04-10 22:30:53 عرابة:نجاح 8 اطباء في امتحان وزارة الصحة |  2019-04-10 21:22:06 هكذا علّق ترامب على فوز نتنياهو |  2019-04-10 21:16:19 العثور على جثة رجل في منطقة حيفا |  2019-04-10 19:11:53 بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة |  2019-04-10 19:10:07 في اليابان.. "الفضفضة" لمكافحة الانتحار |  2019-04-10 19:07:25 يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات |  2019-04-10 18:52:16 مستشار ترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا |  2019-04-10 18:38:05 كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكشف عن أول صورة للثقب الأسود .. كل ما تريد معرفته عنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن فريق علمي دولي، الأربعاء 10 أبريل/نيسان 2019، تحقيق إنجاز في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق تخص الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التلسكوب، وهو ما يتيح فرصة لفهمٍ أفضل لهذه «الوحوش السماوية» التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.



وأجرى هذا البحث مشروع «إيفنت هورايزون تلسكوب»، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012، محاولاً رصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التلسكوب المتمركزة على الأرض.


صحيفة The New York Times الأمريكية أجابت في تقرير لها، عن عدة تساؤلات متعلقة بالظاهرة الفلكية الفريدة.


ما هو الثقب الأسود؟


المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية للعلوم / إي تي إي لإعلان الصورة الأولى للثقب الأسود


الثقوب السوداء هي أجسام كثيفة جداً لدرجة أنَّه لا يوجد شيء يمكنه الهروب من جاذبيتها، ولا حتى الضوء. وقد جرى التنبؤ بها عبر معادلات نظرية ألبرت أينشتاين للنسبية العامة، حين حلَّها الفيزيائي الألماني كارل شوارزشيلد في عام 1915. وتلك النظرية تنسب الجاذبية إلى انبعاج المكان والزمان بالمادة والطاقة، مثلما تنبعج المرتبة تحت شخصٍ نائم عليها.


وما أدهَش أينشتاين هو أنَّ المعادلات أشارت إلى أنه عندما تتركز كمية كبيرة من المادة أو الطاقة في مكان واحد، يمكن أن ينهار الزمان ويحبس المادة والضوء إلى الأبد. وصحيحٌ أنَّ هذه الفكرة لم تنل إعجاب أينشتاين، لكنَّ العلماء أجمعوا في الوقت الحاضر على أنَّ الكون مليء بالثقوب السوداء التي تنتظر شيئاً ما يسقط فيها. وعديد من هذه الثقوب تعد بمنزلة شواهد قبور لنجومٍ أحرقت وقودها وانهارت. بينما يكمن البعض الآخر، الذي يتجاوز حجمه حجم الشمس بملايين أو مليارات المرات، في مراكز المجرات.


لماذا يريد العلماء التقاط صور للثقوب السوداء؟

ستوفر الصور الفعلية تأكيداً أخيراً مدوياً لفكرةٍ مقلقة جداً لدرجة أنَّ أينشتاين، الذي اكتُشِفَت الثقوب السوداء بفضل معادلاته، كان يكره قبولها.


إذ يعتقد علماء الفيزياء الفلكية أنَّ الثقوب السوداء الهائلة هي المحركات التي تولد الطاقات الهائلة للنجوم الزائفة وغيرها من النوى المجرية المتفجرة. فالغاز فائق السخونة يدور حول الثقب، مثل الماء حول البالوعة، ويُجبر على الخروج من الجانبين في صورة موقدٍ كوني هائل. ومن الممكن أن تُظهِر الصور كيفية سير تلك العملية.


أين توجد هذه الثقوب السوداء؟

يقع أحد تلك الأجسام التي درسها علماء الفلك، والمعروفة باسم الرامي A*، في مركز مجرة ​​درب التبانة، مدفوناً في أعماق الغبار والغاز بين النجوم. وتعادل كتلته 4.1 مليون شمس اختفت من الكون المرئي.


بينما يقع ثقبٌ آخر في مركز مجرة ميسييه 87، وهي مجرة ​​إهليلجية عملاقة في كوكبة العذراء لديها انبعاثات نفاثة من الطاقة تنطلق منها منذ نحو 5 آلاف سنة ضوئية.


كيف يكون شكل الثقب الأسود؟

قد يكون دائرياً أو بيضاوياً أو شكلاً آخر تماماً، اعتماداً على ما إذا كانت تدور، أو إذا كانت معادلات أينشتاين التي وصفته خاطئة بعض الشيء، أو إذا كان ينفث توهجاتٍ من الطاقة، وهي الطريقة التي تُصدِر بها النجوم الزائفة توهجاتٍ نارية مرئية عبر الكون.


كيف كان العلماء يحاولون التقاط صورة لثقبٍ أسود؟ظهرت الصور بعد عامين شهدا تحليلاً حاسوبياً للقطاتٍ رصدتها شبكة من الهوائيات الراديوية تسمى Event Horizon Telescope. وإجمالاً، رصدت ثمانية مراصد راديوية موزَّعة على ستة جبال وأربع قارات ثقوباً سوداء في كوكبتي الرامي والعذراء رصداً متقطعاً طوال 10 أيام في أبريل/نيسان من عام 2017.




كلمات متعلقة

الكشف, عن, أول, صورة, للثقب, الأسود, .., كل, ما, تريد, معرفته, عنه,

تابعونــا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أميركية ضعيفة الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أميركية ضعيفة 2019-04-10 | 21:26:19

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي...

اختراق أحدث هواتف "سامسونغ" في دقائق! اختراق أحدث هواتف "سامسونغ" في دقائق! 2019-04-10 | 14:50:42

نشر أحد مستخدمي موقع "imgur" الشهير شريط فيديو أظهر فيه كيف تمكن في ظرف دقائق من خداع...

جريمة قتل وتقطيع مروعة في اسطنبول! جريمة قتل وتقطيع مروعة في اسطنبول! 2019-04-10 | 14:15:57

ألقت الشرطة في مدينة اسطنبول التركية القبض على شاب أفغاني، أقدم على قتل صديقته...

بأي اليدين كان يرسم ليوناردو دافينشي ؟ بأي اليدين كان يرسم ليوناردو دافينشي ؟ 2019-04-10 | 13:00:49

عثر خبراء معهد فلورينتينا للترميم في غاليري أوفيزي على ما يثبت الفرضية السابقة...

عاشت 99 عاما بأعضاء في غير أماكنها الصحيحة! عاشت 99 عاما بأعضاء في غير أماكنها الصحيحة! 2019-04-10 | 13:00:33

عاشت امرأة حتى عمر 99 عاما مع وجود جميع أعضائها في أماكن غير طبيعية، ولم تعرف ذلك...

ولي العهد الماليزي يتزوج من امرأة أجنبية - صورة ولي العهد الماليزي يتزوج من امرأة أجنبية - صورة 2019-04-10 | 11:00:11

ينوي ولي العهد الماليزي، تنكو محمد فايز بترا، الزواج من المواطنة السويدية، صوفي...

تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة! تسريبات تكشف عن تغيرات كبيرة في هواتف "آيفون" القادمة! 2019-04-10 | 09:01:25

سرّب موقع "9to5mac" صورا ومعلومات عن هواتف "آيفون" التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام...

العثور على مقبرة من العصر البلطمي في مصر بحالة جيدة العثور على مقبرة من العصر البلطمي في مصر بحالة جيدة 2019-04-08 | 15:50:02

اكتشاف جديد عُثر عليه في مصر وهو مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في...

"ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 "ناسا" تكشف عن نيتها إرسال البشر إلى المريخ بحلول 2033 2019-04-08 | 14:50:29

بعد أن أكدت ​وكالة الفضاء الأميركية​ "ناسا" عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى...

اختفاء غامض لمراهقة سعودية خرجت تلقي القمامة.. فلم تعد! اختفاء غامض لمراهقة سعودية خرجت تلقي القمامة.. فلم تعد! 2019-04-08 | 14:10:51

اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شقيقان اعتقال شقيقين عربيين من منطقة الخضيرة تنكيل ضرب طفلين اقربائهما شرطة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةحسين ابو عصا جثة العثور على داخل مبنى مهجور تل السبع ريشون لتسيون انغرز مقص في جمجمته طفل 7 سنوات نحف قرية متوسطة مصرع عربي غرقا غرق في هرتسليا اسعاف الشرطة تحقيق شرفة منزل شابان سقطا القدس 5 امتار شارع تقريبا المستشفى العلاج احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com