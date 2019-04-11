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الأحزاب اليهودية حصلت على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية ما يوازي نسبة 29.7% من مجموعة الأصوات



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أظهرت النتائج الرسمية غير النهائية حصول الأحزاب اليهيودية على 123 ألف صوت تقريبا في البلدات العربية أي ما يوازي نسبة 29.7 في المئة من مجموعة الأصوات العربية الصحيحة، ولا يشمل المدن المختلطة يافا واللد والرملة وعكا وحيفا ومعلوت ترشيحا ونتسيرت عيليت، فيما حصلت الجبهة والطيبي على 182 ألف صوت، وتحالف الموحدة والتجمع على 138 ألف صوت تقريبا.

 
وأشارت المعطيات إلى أن حزب "ميرتس" حصل على 35 ألف صوت في البلدات العربية (لا يشمل المدن المختلطة)، وحصل تحالف "كاحول لافان" على 34 ألف صوت، كما حصل "كولانو" على 9 آلاف و143 صوتًا، وحصل "يسرائيل بيتينو" على 6 آلاف صوت، بينما حصل حزب العمل على 5500 صوت في البلدات العربية.
 
وحصل حزب الليكود على 10 آلاف صوت في البلدات العربية، وحزب "شاس" الحريدي على 8600 صوت، و"اليمين الجديد" على 916 صوتًا، واتحاد "أحزاب اليمين" على 1110 صوتًا، و878 لـ"يهدوت هتوراه".




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