الأحزاب, اليهودية, حصلت, على, 123, ألف, صوت, تقريبا, في, البلدات, العربية, ما, يوازي, نسبة, 29.7%, من, مجموعة, الأصوات,

كلمات متعلقةالأحزاب, اليهودية, حصلت, على, 123, ألف, صوت, تقريبا, في, البلدات, العربية, ما, يوازي, نسبة, 29.7%, من, مجموعة, الأصوات,
بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، تمكن حزب "هيَمين هحَداش" برئاسة نفتالي بينت...
اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداُ نسبياً الى بارد، ويطرأ...
بعد ان سارع رئيس حزب ازرق ابيض الليلة الماضية الى الإعلان عن الانتصار في...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في الساعة الاخيرة ،...
شهدت مدينة عرابة اجواء من الفرحة عندما تواردت الاخبار عن نجاح اطباء في الطب العام...
افاد الناطق بلسان الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم الاربعاء على جثة رجل في بناية...
اقام قسم الشبيبة في المجلس المحلي بالتعاون مع المدرسة أ الجبل ومن ضمن مشروع...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل...
غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول...