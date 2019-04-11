الجزائر, تنتخب, رئيسها, في, الرابع, من, تموز, المقبل,

حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يوم الــ 4 تموز المقبل تاريخاً لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة الجزائرية.

وكان بن صالح، قد أعلن، أمس الثلاثاء، في خطاب له، عن نيته تنظيم انتخابات حرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة بعد بقائه نحو 20 سنة في الحكم.وجاء في بيان الرئاسة أن بن صالح، وقّع بتاريخ 9 نيسان 2019، يوم توليه وظيفته، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 تموز 2019.وسمّى البرلمان الجزائري يوم أمس رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يومًا، وذلك بعد أسبوع على استقالة الرئيس بوتفليقة.