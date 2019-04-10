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حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



بعد ان سارع رئيس حزب ازرق ابيض الليلة الماضية الى الإعلان عن الانتصار في الانتخابات بعيد صدور العينة الانتخابية في شركة الاخبار اقر الحزب مساء اليوم ولأول مرة بهزيمته في الانتخابات واعلن اعتزامه الجلوس في مقاعد المعارضة.


وفي مؤتمر صحفي عقده اقطاب الحزب الأربعة في تل ابيب قال غانتس ان كاحول لافان يحترم إرادة الناخبين وسيحترم قرار رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مهما كان.

وبدوره تعهد النائب يائير لابيد بان يجعل حزبه حياة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مريرة وانه قد ولى الوقت الذي حاولت فيه المعارضة الزحف باتجاه الائتلاف.
حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات




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