حزب, ابيض, ازرق, يقرّ, بهزيمته, في, الانتخابات,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في الساعة الاخيرة ،...
شهدت مدينة عرابة اجواء من الفرحة عندما تواردت الاخبار عن نجاح اطباء في الطب العام...
افاد الناطق بلسان الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم الاربعاء على جثة رجل في بناية...
اقام قسم الشبيبة في المجلس المحلي بالتعاون مع المدرسة أ الجبل ومن ضمن مشروع...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل...
غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول...
عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم...
اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...