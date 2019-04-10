القاء, زجاجة, حارقة, على, دورية, شرطة, قرب, شعفاط,

فور تلقي البلاغ، بدأت قوات الشرطة بعمليات مسح وتمشيط لرصد المشتبهين الى جانب جمع البينات والأدلة في المكان.
تم فتح تحقيق لفحص ملابسات الحادث.
فور تلقي البلاغ، بدأت قوات الشرطة بعمليات مسح وتمشيط لرصد المشتبهين الى جانب جمع البينات والأدلة في المكان.
تم فتح تحقيق لفحص ملابسات الحادث.
كلمات متعلقةالقاء, زجاجة, حارقة, على, دورية, شرطة, قرب, شعفاط,
بعد ان سارع رئيس حزب ازرق ابيض الليلة الماضية الى الإعلان عن الانتصار في...
شهدت مدينة عرابة اجواء من الفرحة عندما تواردت الاخبار عن نجاح اطباء في الطب العام...
افاد الناطق بلسان الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم الاربعاء على جثة رجل في بناية...
اقام قسم الشبيبة في المجلس المحلي بالتعاون مع المدرسة أ الجبل ومن ضمن مشروع...
افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل...
غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول...
عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم...
اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...