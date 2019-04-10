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القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :في الساعة الاخيرة ، تم القاء زجاجة حارقة على سيارة دورية تابعة للشرطة بالقرب من مديرية شرطة كيديم في مدخل مركز شرطة شعفاط، مما سبب لضرر لغطاء المحرك لسيارة الشرطة.

فور تلقي البلاغ، بدأت قوات الشرطة بعمليات مسح وتمشيط لرصد المشتبهين الى جانب جمع البينات والأدلة في المكان.

تم فتح تحقيق لفحص ملابسات الحادث.

القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط




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