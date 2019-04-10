عرابة:نجاح, 8, اطباء, في, امتحان, وزارة, الصحة,

شهدت مدينة عرابة اجواء من الفرحة عندما تواردت الاخبار عن نجاح اطباء في الطب العام واطلقت المفرقعات ابتهاجا والاطباء الناجخون هم :الطبيب سامح عصام عواد ,الطبيب مصطفى نزار لهواني .الطبيب مجد منير سليم كناعنه ,الطبيبة ريم عماد غيث ,الطبيب رشاد سعود نعامنه ,الطبيب وسام مهنا داوود عاصله ,الطبيب شهد يحيى داوود عاصله الف مبروك للاطباء واهاليهم .

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حريق في مبنى ببلدة ابو سنان 2019-04-10 | 12:48:48 اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...