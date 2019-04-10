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عرابة:نجاح 8 اطباء في امتحان وزارة الصحة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهدت مدينة عرابة اجواء من الفرحة عندما تواردت الاخبار عن نجاح اطباء في الطب العام واطلقت المفرقعات ابتهاجا والاطباء الناجخون هم :الطبيب سامح عصام عواد ,الطبيب مصطفى نزار لهواني .الطبيب مجد منير سليم كناعنه ,الطبيبة ريم عماد غيث ,الطبيب رشاد سعود نعامنه ,الطبيب وسام مهنا داوود عاصله ,الطبيب شهد يحيى داوود عاصله الف مبروك للاطباء واهاليهم .





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