النيران, الصديقة, تحرق, شياطين, مانشستر, يونايتد, أمام, برشلونة,

حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد ترافورد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.وبهذا الانتصار يضع برشلونة قدما في نصف النهائي، قبل إقامة لقاء الإياب في معقله "كامب نو" الثلاثاء المقبل.واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، لينجليت، وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش، وآرثر، وفي الهجوم كوتينيو، ميسي، وسواريز.