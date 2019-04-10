تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 23:10:00 حزب ابيض ازرق يقرّ بهزيمته في الانتخابات |  2019-04-10 23:04:47 القاء زجاجة حارقة على دورية شرطة قرب شعفاط |  2019-04-10 22:30:53 عرابة:نجاح 8 اطباء في امتحان وزارة الصحة |  2019-04-10 21:22:06 هكذا علّق ترامب على فوز نتنياهو |  2019-04-10 21:16:19 العثور على جثة رجل في منطقة حيفا |  2019-04-10 19:11:53 بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة |  2019-04-10 19:10:07 في اليابان.. "الفضفضة" لمكافحة الانتحار |  2019-04-10 19:07:25 يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات |  2019-04-10 18:52:16 مستشار ترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا |  2019-04-10 18:38:05 كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية |  2019-04-10 16:23:29 اصابة حرجة لشاب من الرينة تعرض لصعقة كهربائية في نتسيرت عيليت |  2019-04-10 15:50:31 أنقرة تحذر من خطورة العملية العسكرية في العاصمة طرابلس |  2019-04-10 15:50:21 فقدان آثار 30 فلسطينياً من غزة على شواطئ اليونان |  2019-04-10 14:50:25 مؤشرات الاسهم في البورصة ترتفع غداة الانتخابات |  2019-04-10 14:50:29 الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النيران الصديقة تحرق شياطين مانشستر يونايتد أمام برشلونة



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على مانشستر يونايتد، في معقل الأخير "أولد ترافورد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.
وبهذا الانتصار يضع برشلونة قدما في نصف النهائي، قبل إقامة لقاء الإياب في معقله "كامب نو" الثلاثاء المقبل.
واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، لينجليت، وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش، وآرثر، وفي الهجوم كوتينيو، ميسي، وسواريز.




كلمات متعلقة

النيران, الصديقة, تحرق, شياطين, مانشستر, يونايتد, أمام, برشلونة,

تابعونــا

يوفنتوس يفلت من كمين أياكس بتعادل ثمين يوفنتوس يفلت من كمين أياكس بتعادل ثمين 2019-04-10 | 23:57:02

تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما...

بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة 2019-04-10 | 19:11:53

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد...

هيتسفيلد: ميسي ورونالدو سيمنحان لقب الأبطال لفريق إنجليزي هيتسفيلد: ميسي ورونالدو سيمنحان لقب الأبطال لفريق إنجليزي 2019-04-10 | 15:50:56

حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو...

تعرفوا على نصيحة "السير" فيرغسون لإيقاف ميسي تعرفوا على نصيحة "السير" فيرغسون لإيقاف ميسي 2019-04-10 | 14:50:33

استخدم النرويجي، أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أساليب...

الفرصة الأخيرة تدفع هازارد لكسر قلب تشيلسي الفرصة الأخيرة تدفع هازارد لكسر قلب تشيلسي 2019-04-10 | 14:15:39

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي،...

سواريز يبعث برسالة واضحة لإدارة برشلونة سواريز يبعث برسالة واضحة لإدارة برشلونة 2019-04-10 | 13:00:13

أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع...

كلوب: نستحق الفوز على بورتو.. وسنقاتل في الإياب للتأهل كلوب: نستحق الفوز على بورتو.. وسنقاتل في الإياب للتأهل 2019-04-10 | 12:00:53

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز...

أليغري يعلن قائمة يوفنتوس أمام أياكس في أبطال أوروبا الليلة أليغري يعلن قائمة يوفنتوس أمام أياكس في أبطال أوروبا الليلة 2019-04-10 | 11:00:07

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن...

صورة .. صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو صورة .. صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو 2019-04-10 | 10:00:21

نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو...

الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد الليلة في دوري الابطال - برشلونة في مواجهة اليونايتيد 2019-04-10 | 08:58:12

تحدى مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريس سمولينغ، نجم برشلونة، ليونيل ميسي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله عقد راية الصلح عائلتين فحماويتين ام الفحم جاهة صلح أهل خير اتمام خلاف بين منيب فخرية هنو جولس يرزقان تؤأم انتظار دام 31 عاما غرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادالمستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم مصرع شخص حبيب شيخ احمد محمد سائق سيارة خصوصية شاحنة حادث طرق شفاعمرو مروع شارع عبلين قرية متسبي أفيف تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافحسام طربي دهس شرطي تركه مصابا على الارض أبو سنان قرية سياقة سيارة شاب لائحة اتهام محكمة مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com