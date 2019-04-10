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يوفنتوس يفلت من كمين أياكس بتعادل ثمين



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



تعادل أياكس أمستردام مع ضيفه يوفنتوس، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

افتتح كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 45 من الشوط الأول، وعادل دافيد ناريس النتيجة لأياكس في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.
أليجري، مدرب يوفنتوس، اعتمد على طريقة "4-3-3"، فلعب بكانسيلو وساندرو كظهيري الجنب الأيمن والأيسر بجانب قلبي الدفاع بونوتشي وروجاني، فيما لعب الثلاثي ماتويدي، بنتانكور وبيانيتش في منتصف الملعب، وتواجد بيرنارديسكي ورونالدو على الجناحين وماندزوكيتش مهاجم صريح.
أما إريك تين هاج، مدرب أصحاب الأرض فبدأ بطريقة "4-3-3"، فبدأ بفيلتمان، دي ليخت، بليند وتاليافيكو في خط الدفاع، فان دي بيك ودي يونج وشون في المنتصف، أمامهم ثلاثي الهجوم زياش وناريس على الأجنحة وتاديتش مهاجم صريح.




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