الجزر.., مشروب, سحري, مهدئ, للسعال, ومزيل, للبلغم,

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بدأت أجراس كل التلفونات بالرنين في خط ياباني ساخن لمكافحة الانتحار في الساعة...
توصل علماء إلى إمكانية استخدام الفياغرا كعلاج للسيدات الحوامل اللواتي...
ابتكر علماء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية طريقة لعلاج مرض نقص المناعة، قد تصبح...
يعد الكبد أحد أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ يؤدي وظائف لا غنى عنها، أهمها...
أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية الأمريكية لأطباء القلب أن الأشخاص الذين...
وجدت دراسة جديدة أن الكلاب المعروفة بأنها أفضل صديق للإنسان، قد تصبح "بفضل حاسة...
وجد علماء أمريكيون أن تناول الثوم "الخام" غير المطبوخ يمكن أن يساعد في منع فقدان...
ذكرت تقارير طبية، أن العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الأيام الماضية، ميلاد أول...
يقع كثيرون في أخطاء تدمر أسنانهم، ليتحملوا لاحقا نفقات زيارات متكررة لطبيب...
باشرت أستراليا، الاثنين، حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع مواطنيها، لاسيما أولئك...