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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أميركية ضعيفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1299.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1303.20 دولار للأوقية.
ورفعت الصين، أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، احتياطيات الذهب بواقع 0.6 بالمئة الي 60.62 مليون أوقية في نهاية مارس حسب بيانات البنك المركزي.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، رفعت تركيا أيضا حيازاتها من الذهب في مارس.

وتراجع الدولار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.
وسجل الدولار أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية منذ 20 مارس في الجلسة السابقة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن الطلبيات علي السلع المصنعة في الولايات المتحدة انخفضت قليلا في فبراير شباط وأن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ وسط زيادة في المخزونات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 902.56 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار 2018 في الجلسة السابقة.
وفقد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1375.70 دولار للأوقية، بينما استقرت الفضة عند 15.25 دولار للأوقية.
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أميركية ضعيفة




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