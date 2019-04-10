الذهب, يرتفع, مع, تراجع, الدولار, بعد, بيانات, أميركية, ضعيفة,

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نشر أحد مستخدمي موقع "imgur" الشهير شريط فيديو أظهر فيه كيف تمكن في ظرف دقائق من خداع...
ألقت الشرطة في مدينة اسطنبول التركية القبض على شاب أفغاني، أقدم على قتل صديقته...
عثر خبراء معهد فلورينتينا للترميم في غاليري أوفيزي على ما يثبت الفرضية السابقة...
عاشت امرأة حتى عمر 99 عاما مع وجود جميع أعضائها في أماكن غير طبيعية، ولم تعرف ذلك...
ينوي ولي العهد الماليزي، تنكو محمد فايز بترا، الزواج من المواطنة السويدية، صوفي...
سرّب موقع "9to5mac" صورا ومعلومات عن هواتف "آيفون" التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام...
اكتشاف جديد عُثر عليه في مصر وهو مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في...
بعد أن أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى...
اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط...
استعادت الشرطة الفرنسية خاتما مسروقا يعود إلى وريث امبراطور فرنسا نابليون...