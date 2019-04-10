إليسا, بالـ, “هوت, شورت“, تتعرض, لموقف, محرج, في, دبي!,

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا، لموقف محرج أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي؛ بسبب اختلاط اسم عائلة أحد الأشخاص المشرفين على الحفل لتنطق خاشقجي بدلًا من اسم عائلة الشخص المذكور.

وظهرت إليسا في مقطع من الحفل وهي توجه الشكر لشخص يدعى ماهر قهوجي، إلا أنها أخطأت في لفظ اسمه، لتقول ”ميرسي لكم.. ميرسي ماهر خاشقجي“، ثم ضحكت بشكل لافت للنظر؛ بسبب تلفظها بهذا الاسم.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو بشكل واسع، اليوم، فيما تباينت ردود الفعل على ما بدر من الفنانة اللبنانية إليسا.يذكر أن إليسا أدت باقة من أجمل أغانيها خلال الحفل، حيث ارتدت ”هوت شورت“ على المسرح، وسط تفاعل كبير من جمهورها أثناء الحفل.