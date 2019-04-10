هكذا علّق ترامب على فوز نتنياهو

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، بـ "فوز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية، مؤشرا جيدا للسلام". وكان رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي قد هنأ نتنياهو بعد حصول حزبه "الليكود" في الانتخابات على 35 مقعدا، ونجاح معسكر اليمين بالوصول الى 65 مقعدا. وقال مودي بتغريدة في تويتر باللغة العبرية :"صديقي العزيز ، مبروك! انت صديق عزيز للهند واتوقع الاستمرار بالعمل معك والاستمرار بالتعاون المتبادل بيننا". من جانبه حرص المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء على أن يكون أول القادة العالميين الذين يهنئون نتنياهو على فوزه في الانتخابات التشريعية الثلاثاء بحسب النتائج شبه النهائية.