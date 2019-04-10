هكذا, علّق, ترامب, على, فوز, نتنياهو,

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أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن...
حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من خطورة العملية العسكرية الأخيرة...
نقل موقع (الخليج أونلاين) عن وسائل إعلامية تركية قولها: إن مركباً يُقل مهاجرين...
- قتل 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح في هجمات نفذها قوات الأمن السودانية على اعتصام...
حذر خبراء من عدوى فطرية قاتلة لا يوجد أي دواء قادر على إيقافها، تجتاح...
استنكرت حركة "حماس"، قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري...
قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تعقيب اولي على النتائج...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ القرار المثير للجدال بالاعتراف بضم...
في خطوة غير مسبوقة تستهدف قوة عسكرية نظامية، أعلنت الإدارة الأمريكية مساء اليوم...
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة...