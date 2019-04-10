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العثور على جثة رجل في منطقة حيفا



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افاد الناطق بلسان الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم الاربعاء على جثة رجل في بناية قيد الانشاء في بلدة نيشر قرب حيفا .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , من التحقيقات الاولية لا يوجد خلفية جنائية , سيتم تحويل الجثة الى معهد الطب الشرعي ابو كبير للتشريح ومباشرة التحقيق .
العثور على جثة رجل في منطقة حيفا




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