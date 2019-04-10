العثور, على, جثة, رجل, في, منطقة, حيفا,

افاد الناطق بلسان الشرطة أنه تم العثور مساء اليوم الاربعاء على جثة رجل في بناية قيد الانشاء في بلدة نيشر قرب حيفا .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق , من التحقيقات الاولية لا يوجد خلفية جنائية , سيتم تحويل الجثة الى معهد الطب الشرعي ابو كبير للتشريح ومباشرة التحقيق .