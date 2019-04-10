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بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، أن بايرن ميونخ تحرك رسميًا للتعاقد مع أحد الأهداف البارزة لفريق برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقل موقع "le10sport" الفرنسي، عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن النادي البافاري قدم عرضًا بقيمة 56 مليون يورو، لضم الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.
وأشار إلى أن برشلونة كان في وقت سابق هو المفضل لإتمام صفقة يوفيتش، قبل تدخل إنتر ميلان، وتقدم الفريق البافاري بعرض رسمي.
وأوضحت تقارير عدة أن بايرن ميونخ يهدف لإعادة بناء صفوفه في الموسم المقبل، بعد أن ودع بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من ثمن النهائي.
ويعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرشحًا لمغادرة البايرن في بنهاية الموسم الجاري، وربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى تشيلسي، وباريس سان جيرمان.
بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة




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