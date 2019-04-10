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يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات



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اقام قسم الشبيبة في المجلس المحلي بالتعاون مع المدرسة أ الجبل ومن ضمن مشروع "تحديات" يوم ترفيهي لكافة طلاب المدرسة في حديقة الجبل.


وتنقل الطلاب بمتعة وفرح بين محطات التحدي التي تم تحضيرها وتركيبها في الحديقة.

تحية تقدير لمركزة المرساة الجماهيرية في الجبل السيدة نادين علي الصالح غزالين على تنسيق وترتيب اليوم بالتعاون مع إدارة المدرسة ممثلة بالمدير داهود علي الصالح وإدارة المجلس المحلي.

وقد حضر رئيس المجلس السيد ماهر خليلية وأعرب عن دعمه لهذه البرامج قائلا "نحن كمجلس محلي نعتبر قسم الشبيبة كأحد الأقسام المهمة لخدمة أهلنا والذي يعتبر ذراع تنفيذي للمجلس المحلي في تنفيذ البرامج والنشاطات الترفيهية والثقافية المكملة لجهاز التربية والتعليم " بالإضافة لرئيس المجلس حضر أيضا نوابه، السيد احمد خليلية مدير قسم الشبيبة والدكتورة أمل شلوفة مفتشة التربية اللامنهجية في يافة الناصرة.

ومن الجدير بالذكر أنه تواجد عدد من أمهات الطلاب عضوات لجنة الأهالي اللواتي ساهمن أيضا في إنجاح هذا اليوم.




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