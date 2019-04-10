يوم, ترفيهي, لطلاب, مدرسة, يافة, الناصرة, أ, ضمن, مشروع, تحديات,

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افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل...
غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول...
عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم...
اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...
قال القطب الليكودي غدعون ساعر إن الحديث يدور عن انتصار تم تحقيقه في ظروف صعبة...
كتب رئيس كاحول لفان بيني غانتس الى أعضاء حزبه يقول إنه على الرغم من تلبد الأجواء...
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة...
شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست...