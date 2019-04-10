كفرمندا:اصابة, طفلتين, جراء, حريق, في, شقة, سكنية,

افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله اخرى جراء حريق شب في منزل ببلدة كفر مندا. طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي شب في غرفة بالمنزل.وعملت الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المكان .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.الاصابات وصفت بالطفيفه

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