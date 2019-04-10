تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 19:11:53 بايرن ميونخ يقدم عرضًا لهدف برشلونة |  2019-04-10 19:10:07 في اليابان.. "الفضفضة" لمكافحة الانتحار |  2019-04-10 19:07:25 يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات |  2019-04-10 18:52:16 مستشار ترامب: "صفقة القرن" ستُعرض قريبا |  2019-04-10 18:38:05 كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية |  2019-04-10 16:23:29 اصابة حرجة لشاب من الرينة تعرض لصعقة كهربائية في نتسيرت عيليت |  2019-04-10 15:50:31 أنقرة تحذر من خطورة العملية العسكرية في العاصمة طرابلس |  2019-04-10 15:50:21 فقدان آثار 30 فلسطينياً من غزة على شواطئ اليونان |  2019-04-10 14:50:25 مؤشرات الاسهم في البورصة ترتفع غداة الانتخابات |  2019-04-10 14:50:29 الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه |  2019-04-10 14:15:57 جريمة قتل وتقطيع مروعة في اسطنبول! |  2019-04-10 13:54:09 فريج لحزب المقاطعة : ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟ |  2019-04-10 12:48:48 حريق في مبنى ببلدة ابو سنان |  2019-04-10 12:42:31 اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع |  2019-04-10 13:00:00 ساعار لا يستبعد التحالف بين الليكود وكاحول لافان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية



  |     |   اضافة تعليق



افاد الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"اصيبت رضيعه تبلغ من العمر شهر وطفله اخرى جراء حريق شب في منزل ببلدة كفر مندا. طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي شب في غرفة بالمنزل.وعملت الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المكان .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.الاصابات وصفت بالطفيفه
كفرمندا:اصابة طفلتين جراء حريق في شقة سكنية




كلمات متعلقة

كفرمندا:اصابة, طفلتين, جراء, حريق, في, شقة, سكنية,

تابعونــا

يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات يوم ترفيهي لطلاب مدرسة يافة الناصرة أ ضمن مشروع تحديات 2019-04-10 | 19:07:25

اقام قسم الشبيبة في المجلس المحلي بالتعاون مع المدرسة أ الجبل ومن ضمن مشروع...

اصابة حرجة لشاب من الرينة تعرض لصعقة كهربائية في نتسيرت عيليت اصابة حرجة لشاب من الرينة تعرض لصعقة كهربائية في نتسيرت عيليت 2019-04-10 | 16:23:29

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل...

مؤشرات الاسهم في البورصة ترتفع غداة الانتخابات مؤشرات الاسهم في البورصة ترتفع غداة الانتخابات 2019-04-10 | 14:50:25

غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول...

فريج لحزب المقاطعة : ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟ فريج لحزب المقاطعة : ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟ 2019-04-10 | 13:54:09

عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم...

حريق في مبنى ببلدة ابو سنان حريق في مبنى ببلدة ابو سنان 2019-04-10 | 12:48:48

اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...

اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع 2019-04-10 | 12:42:31

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...

ساعار لا يستبعد التحالف بين الليكود وكاحول لافان ساعار لا يستبعد التحالف بين الليكود وكاحول لافان 2019-04-10 | 13:00:00

قال القطب الليكودي غدعون ساعر إن الحديث يدور عن انتصار تم تحقيقه في ظروف صعبة...

غانتس - الامر لم يحسم بعد ويتم درس بعض الخطوات غانتس - الامر لم يحسم بعد ويتم درس بعض الخطوات 2019-04-10 | 11:05:48

كتب رئيس كاحول لفان بيني غانتس الى أعضاء حزبه يقول إنه على الرغم من تلبد الأجواء...

تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا 2019-04-10 | 10:53:12

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة...

صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات 2019-04-10 | 10:20:57

شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالطفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة صلاة الفجر مسجد طمرة اطلاق نار اصابة مدينة طاقم طبي الزهراوي مستشفى شرطة ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام وكر اسلحة ذخيرة اللد المنطقة الصناعية الشرطة مسدس بندقية رصاصات اصابة عامل بناء جدار خشبي ورشة عمل الخضيرة مستشفى شر اسعاف علاج نقله اخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com