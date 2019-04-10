اصابة, حرجة, لشاب, من, الرينة, تعرض, لصعقة, كهربائية, في, نتسيرت, عيليت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل شاب ٢٦ عاما بعد ان تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء في نتسيرت عيليت عصر اليوم الاربعاء.





تم نقل الشاب الى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة وحالته حرجة.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة ان الحديث يدور عن عامل مضخة باطون من الرينة يبلغ مز العمر ٢٦ عاما.