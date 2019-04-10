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أنقرة تحذر من خطورة العملية العسكرية في العاصمة طرابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، من خطورة العملية العسكرية الأخيرة على العاصمة الليبية طرابلس.


وقال تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" المحلية نشرت اليوم الأربعاء، إن "الهجوم الأخير على العاصمة الليبية طرابلس قد يزج البلاد في مأزق خطير جدا، ومن الضروري وقف الهجمات".


ويأتي ذلك على خلفية احتدام الأوضاع في ليبيا، حيث أطلقت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس عن سقوط عشرات القتلى وأكثر من 180 جريحا.




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