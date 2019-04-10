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فقدان آثار 30 فلسطينياً من غزة على شواطئ اليونان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




نقل موقع (الخليج أونلاين) عن وسائل إعلامية تركية قولها: إن مركباً يُقل مهاجرين بينهم 30 فلسطينياً من قطاع غزة، غرق وهو متجه بحراً من تركيا لليونان.


وفي السياق، قالت صحيفة (القدس)، إنه فُقدت آثار عدد من الشبان المهاجرين من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، خلال توجههم لتركيا عبر البحر.




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