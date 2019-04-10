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مؤشرات الاسهم في البورصة ترتفع غداة الانتخابات



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غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول ارتفاعا بنسبة حوالي 0.8%




وكانت النتائج اشارت الى تقدم اليمين على الوسط واليسار .


تصوير - afp




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