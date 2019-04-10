مؤشرات, الاسهم, في, البورصة, ترتفع, غداة, الانتخابات,

وكانت النتائج اشارت الى تقدم اليمين على الوسط واليسار .تصوير - afp

غداة الانتخابات، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب لدى بدء التداول ارتفاعا بنسبة حوالي 0.8%

تابعونــا

فريج لحزب المقاطعة : ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟ 2019-04-10 | 13:54:09 عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم...

حريق في مبنى ببلدة ابو سنان 2019-04-10 | 12:48:48 اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...

اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع 2019-04-10 | 12:42:31 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...

ساعار لا يستبعد التحالف بين الليكود وكاحول لافان 2019-04-10 | 13:00:00 قال القطب الليكودي غدعون ساعر إن الحديث يدور عن انتصار تم تحقيقه في ظروف صعبة...

غانتس - الامر لم يحسم بعد ويتم درس بعض الخطوات 2019-04-10 | 11:05:48 كتب رئيس كاحول لفان بيني غانتس الى أعضاء حزبه يقول إنه على الرغم من تلبد الأجواء...

تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا 2019-04-10 | 10:53:12 علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة...

صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات 2019-04-10 | 10:20:57 شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست...

اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة 2019-04-10 | 10:04:59 تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة...

قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية 2019-04-10 | 09:59:28 أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم...