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الحرس الثوري الإيراني : إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد بالمثل على أي اعتداء، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن إيران.




وأضاف البيان أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، سيجعله يضاعف من قدراته الدفاعية والهجومية، مضيفا أنه إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه.


ووصف الحرس الثوري في البيان قرار ترامب بـ"الأحمق" مضيفا أن "المحيطين بالنظام الحاكم في أمريكا حمقى"، وأن هزائم الولايات المتحدة مستمرة في المنطقة.




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