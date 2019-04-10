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هيتسفيلد: ميسي ورونالدو سيمنحان لقب الأبطال لفريق إنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حسب المدرب السابق لفريق بايرن ميونخ أوتمار هيتسفيلد، فإن أداء النجمين كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي لم يعد بالتوهج الذي كان عليه في السابق، لذلك يرشح المدرب الألماني أندية إنجليزية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



ويعتقد هيتسفيلد أن لدى الأندية الإنجليزية القدرة على الذهاب بعيدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.


وبالتزامن مع مباريات ذهاب ربع النهائي من دوري الأبطال، والتي ستجري اليوم وغدًا، أدلى هيتسفيلد، الملقب بالجنرال، الذي سبق له التتويج بالكأس "ذات الأذنين" مع بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، بتصريح لموقع "أومنيسبورت" قال فيه: "أعتقد أن الأندية الإنجليزية لها حظوظ أوفر هذا الموسم"؛ والسبب في ذلك، حسب هيتسفيلد هو انخفاض مستوى نجمي كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.


وأوضح : "الأندية الإنجليزية لديها إمكانيات أكثر؛ ربما لأن ليونيل ميسي لم يعد في أوج عطائه كما كان سابقًا، ونفس الشيء ينطبق على كريستيانو رونالدو. صحيح أن رونالدو يواصل تسجيله للأهداف مع يوفينتوس، لكن سيكون من الصعب على الفريق الإيطالي عبور ربع النهائي بالرغم من انضباط الفريق التكتيكي".


بيد أن لغة الأرقام تخالف ما ذهب إليه هيتسفيلد بخصوص رونالدو، وميسي، فالنجم الأرجنتيني نجح لحد الآن في تسجيل 33 هدفًا في 29 مباراة في الدوري الإسباني، متربعًا بذلك، وبفارق كبير على عرش الهدافين في الدوريات الأوروبية.


أما بخصوص رونالدو، وبالرغم من أن رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم لا يتعدى 19 هدفًا، إلا أنه برهن في مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على قيمته الكبيرة عندما سجل هاتريك في شباك أتلتيكو مدريد، وكان وراء تأهل فريقه لربع النهائي.


وأمام ميسي، ورونالدو فرصة للرد على "الجنرال" هيتسفيلد، والتأكيد مرة أخرى على أنهما لا يزالان قادران على صنع الفارق لفريقهما، وذلك عندما يلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد، وعندما يواجه رونالدو رفقة فريقه يوفنتوس، نادي أياكس الهولندي في ربع نهائي دوري الأبطال.


ورشح هيتسفيلد كلًا من ليفربول، أو مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الموسم الجاري، وقال بهذا الخصوص: "واحد من هذين الفريقين سيتأهل بكل تأكيد للنهائي".




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