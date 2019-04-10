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الفياغرا تحمي قلب الجنين وتجنب الحامل من هذا المرض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل علماء إلى إمكانية استخدام ​الفياغرا​ كعلاج للسيدات ​الحوامل​ اللواتي يعانين من حالة خطيرة تسمى "ما قبل تسمم الحمل".



ويمكن استخدام أقراص تحفيز الانتصاب لتخفيض ضغط الدم، لدى النساء اللواتي يعانين من حالة تؤثر عليهن وعلى الأجنة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".


وتسبب حالة "ما قبل تسمم الحمل" صداعا وألما شديدا لدى الأم، كما تزيد من خطر إصابة الطفل بسكتة دماغية.


وأوضح باحثو جامعة "ميسيسيبي" أن تناول العنصر النشط في الفياغرا "sildenafil citrate"، يمكنه أن يحمي قلب الجنين قبل ولادته.


وفي دراسة سابقة، وجد فريق البحث نفسه أن "sildenafil" يمكنه علاج تسمم الحمل بنجاح، مع تقليل ضغط الدم لدى الفئران التي لم تولد بعد.




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