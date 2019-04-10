اعتبر الممثل السوري ​دريد لحام​ أنها الساحة الفنية في العالم العربي تعاني أزمة كتّاب، وقال: "هناك أزمة كتّاب وتكرار في المواضيع من مسلسل إلى آخَر، والمردود المادي هو الذي يجعل الممثّل يقبل بهذه الأعمال. لكن هذا المردود لم يعد يهمّني ولا يُمْسِكني من رقبتي".

وبرده على سؤال "هل سبق للمردود المادي أن أمسكك من رقبتك في وقت من الأوقات؟"، اجاب لحام: "على الإطلاق. كنتُ وزوجتي وأولادي نشتري ملابس من "البالة" وكنا سعداء ولم يكن لدينا هاجس المال، وحتى الآن هو ليس موجوداً عندي. في العام 1970 أحضر لي المُنْتِج سمير عنيني عقداً للتوقيع على فيلم "سمك بلا حسك"، وعندما قرأتُ الرقم قلتُ له إنه كبير جداً وطلبتُ منه أن يخفضه".يذكر ان كلام لحام جاء خلال مقابلة اجرتها معه الزميلة هيام بنوت لصحيفة الراي الكويتية.