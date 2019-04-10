بسبب, صورة.., نانسي, عجرم, حديث, مواقع, التواصل, الاجتماعي,

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في اجواء عائلية مميزة، احتفلت الفنانة نادين الراسي بميلاد طفلها الصغير كارل،...
تُفاجئ الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها، في كل مرّة، بلوك جديد ومختلف لم...
بعد أن نشرت إحدى الصحف المصرية خبرا أكدت فيه أن الفنانة اللبنانية إليسا هي ضمن...
شارك كل من الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل السوري تيم حسن...
احتفلت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب بعيد ميلادها مبكرا، وشاركت جمهورها بصورة...
نشرت النجمة هيفا وهبي فيديو يضم مجموعة من أغنيات ألبومها "حوا" الذي أطلقته منذ...
تستعد الفنانة كارول سماحة لتجربة جديدة اعلنت عنها قائلة: "يسعدني أن أقدّم في...
أرجعت الممثلة السورية أمية ملص مشاركتها في عمل واحد فقط خلال الموسم الدرامي...
حَلّت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس ضيفة في الحلقة التي عرضت الاحد الماضي...
استطاعت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن أن تخطف الأنظار بحفل توزيع جوائز الـ...