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بسبب صورة.. نانسي عجرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة جديدة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بالأبيض والأسودة وبدت فيها بغاية الجمال.



الأمر الذي دفع بمتابعيها وبسرعة البرق إلى تداولها على صفحاتهم الخاصة عبر هذه الوسائل.


وعلقت عجرم على هذه الصورة قائلة: “الأمر كله يتعلق بنوعية الحياة وإيجاد توازن سعيد بين العمل والأصدقاء والعائلة”.




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