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اختراق أحدث هواتف "سامسونغ" في دقائق!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر أحد مستخدمي موقع "imgur" الشهير شريط فيديو أظهر فيه كيف تمكن في ظرف دقائق من خداع ماسح بصمات الأصابع، لفك قفل الشاشة في هاتف "Galaxy S10" الحديث من "سامسونغ".



وقال المستخدم الذي يحمل اسم "darkshark" المستعار على الموقع، إنه ولاختراق الهاتف قام بصنع نسخة عن بصمة إصبعه على لوح زجاجي صغير، وقرب اللوح من ماسح بصمة الإصبع المدمج في شاشة "S10"، ليفاجأ أن الحيلة نفعت في فك قفل شاشة الجهاز.


وأوضح أن "أي خبير يعمل في مجال تقنيات الحاسوب والطباعة سيتمكن في غضون دقائق من صنع (مفتاح) يفك قفل هذه الهواتف، في حال كانت لديه صورة عن بصمة إصبع مستخدمها".


يذكر أن هاتف "Galaxy S10" الذي طرح مؤخرا، هو أول هاتف تطلقه سامسونغ بميزة ماسح بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، ويعمل الماسح في هذه الأجهزة معتمدا على تقنية المسح البصري.




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