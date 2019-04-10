طريقة, جديدة, لعلاج, مرض, نقص, المناعة,

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يعد الكبد أحد أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، إذ يؤدي وظائف لا غنى عنها، أهمها...
أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية الأمريكية لأطباء القلب أن الأشخاص الذين...
وجدت دراسة جديدة أن الكلاب المعروفة بأنها أفضل صديق للإنسان، قد تصبح "بفضل حاسة...
وجد علماء أمريكيون أن تناول الثوم "الخام" غير المطبوخ يمكن أن يساعد في منع فقدان...
ذكرت تقارير طبية، أن العاصمة البريطانية لندن شهدت خلال الأيام الماضية، ميلاد أول...
يقع كثيرون في أخطاء تدمر أسنانهم، ليتحملوا لاحقا نفقات زيارات متكررة لطبيب...
باشرت أستراليا، الاثنين، حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع مواطنيها، لاسيما أولئك...
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة "تورنتو"، أن مجرد مشاهدة أي شيء يذكرنا بالقهوة...
كشفت دراسة علماء جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن...
لا يقتصر سبب الأنيميا على نقص الحديد فقط، فانخفاض مستوى فيتامين ب12 يؤدي إلى...