الفرصة, الأخيرة, تدفع, هازارد, لكسر, قلب, تشيلسي,

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البلجيكي إيدين هازارد، جناح تشيلسي، قرر مصيره في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هازارد لا ينوي تجديد عقده مع تشليسي هذا الموسم، والذي ينتهي في الموسم المقبل.وأشارت إلى أن هازارد سيرفض أي شروط يعرضها تشيلسي من أجل التجديد، رغم إشارة تقارير إلى أن البلوز يخطط لرفع راتب النجم البلجيكي إلى 300 ألف إسترليني في الأسبوع.وأوضحت أن هازارد سيجبر مسؤولي تشيلسي على التفاوض مع ريال مدريد في الموسم الحالي، لحسم انتقاله إلى قلعة "أولد ترافورد".وأرجعت الصحيفة تصرف النجم البلجيكي مع ناديه الحالي، إلى أنه يرى أن الصيف المقبل هو فرصته الأخيرة لارتداء قميص ريال مدريد.ويخشى البلوز إذا أجبر هازارد على البقاء دون تجديد، أن يخسر جهوده في الموسم المقبل مجانًا بعد أن ينتهي عقده.وتفيد تقارير إسبانية وبريطانية بأن قيمة انتقال هازارد المحتملة من تشيلسي إلى ريال مدريد قد تبلغ 100 مليون إسترليني، إذا تمت الصفقة في الصيف المقبل.