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نادين الراسي تستعيد طفليها بعد منعها من رؤيتهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 في اجواء عائلية مميزة، احتفلت الفنانة نادين الراسي بميلاد طفلها الصغير كارل، وكانت في غاية السعادة بعد السماح لها برؤيتهما والقدوم اليه كا بعد اشهر من منعها من رؤيتهما بسبب طليقها جيسكار ابي نادر.



ونشرت نادين مجموعة من المقاطع العفوية لأطفالها من داخل المنزل، وبدت فيها وكأنها استرجعت حياتها وراحت تتصرف معهما كالاطفال وترقص وتضحك وتعبر لهما عن مدى شوقها وحبها لهما.
 وعرضت الراسي كيف حاولت الرقص مع طفلها الصغير وكيف حاولت تقليده.


وايضا فيديو لابنها مارسيل وهو يتذوق التبولة الخاصة بالميلاد. ومن بعدها غنت لكارل بحضور كامل ابنائها اغنية الميلاد وكانت في غاية السعادة.


وتأتي هذه المناسبة السعيدة بعد اشهر من حرمانها من رؤية الطفلين رغم ان قرار المحكمة لصالحها.


وكانت نادين كالتائهة من دونهما وتعرضت للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات الساخرة من تصرفاتها التي وصفت بالمراهقة، واتهامها بادمان المخدرات وهذا ما نفته بالتحاليل الطبية.




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