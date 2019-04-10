فريج, لحزب, المقاطعة, :, ماذا, قدمتم, في, هذه, الانتخابات, لمجتمعنا, العربي, غير, تقوية, نتنياهو, وتقوية, اليمين, المتطرف, ؟,

عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم الاربعاء فقال :" اشكر اهلي في كفرقاسم والوسط العربي على الثقة التي منحوني اياها من خلال تصويتهم لحزب ميرتس وابارك للقائمتين العربيتين نجاحهما "

واضاف :" واسأل حزب المقاطعة ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟