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فريج لحزب المقاطعة : ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عقب النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس على نتائج الانتخابات للكنيست ال 21 اليوم الاربعاء فقال :" اشكر اهلي في كفرقاسم والوسط العربي على الثقة التي منحوني اياها من خلال تصويتهم لحزب ميرتس وابارك للقائمتين العربيتين نجاحهما "



واضاف :" واسأل حزب المقاطعة ماذا قدمتم في هذه الانتخابات لمجتمعنا العربي غير تقوية نتنياهو وتقوية اليمين المتطرف ؟




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