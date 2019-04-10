حريق, في, مبنى, ببلدة, ابو, سنان,

اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة زفولون الى المكان تبين أن الحديث يدور حول مبنى مكوّن من ٣ طوابق، حيث اندلعت النيران بغرفة في الطابق الثاني من المبنى.تمكن السكان المحليون من اخماد الحريق فيما عملت طواقم الاطفاء والانقاذ على اخماد النيران بشكل نهائي واخراج الدخان من المكان.ويشار الى ان الحريق اسفر عن اصابة مواطن وصفت حالته بالطفيفة.صورة توضيحية