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اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة الشرطة بهدف الحد من جرائم الممتلكات -ومع أنتهاء فترة التوقيف، تم تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان تل السبع بتهمة سرقة هواتف خلوية من مرضى في المستشفى*



تلقت شرطة إسرائيل ليلة 6.4.19 بلاغ عن مشتبه شوهد وهو يسرق هاتفًا خلويًا من غرفة علاج في مستشفى سوروكا.


مع تلقي البلاغ، قامت الشرطة بعمليات تفتيش وعثرت على مشتبه مطابق للمواصفات التي تلقتها الشرطة خارج بوابات المستشفى.


على الفور قام أفراد الشرطة بتفتيش المشتبه، وضبطوا 7 هواتف خليوية والتي سُرقت الليلة من المرضى أو أفراد أسرتهم من أقسام مختلفة في المستشفى خلال ساعات الليل المتأخرة.


تم إرجاع الهواتف الخليوية إلى أصحابها. كما وتم توقيف المشتبه، وهو من سكان تل السبع يبلغ من العمر 28 عامًا.


مع أنتهاء التحقيق، قدمت النيابة العامة التابعة للشرطة الى المحكمة لائحة اتهام ضد المشتبه بتهمة السرقة والتعدي على ممتلكات الغير الجنائي مرفقة بطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية.




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