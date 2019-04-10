ساعار, لا, يستبعد, التحالف, بين, الليكود, وكاحول, لافان,

قال القطب الليكودي غدعون ساعر إن الحديث يدور عن انتصار تم تحقيقه في ظروف صعبة للغاية .

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وأوضح ان الامر يعود في المقام الأول الى التشعبات الكثيرة في معسكر اليمين والتطورات القضائية وذلك في إشارة الى ملفات الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو .وفي سياق مقابلة مع إذاعة ( كان ) رد ساعر على سؤال حول إمكانية انضمام حزب كاحول لفان الى ائتلاف حكومي برئاسة الليكود رد بالقول إن رؤساء ذلك الحزب هم الذين صرحوا بانهم لن يجلسوا في حكومة نتانياهو لشخصه.وأضاف مع ذلك انه اذا ما أرادت قيادة كاحول لفان التراجع عن هذا الموقف فيمكنها الإعلان عن ذلك