بأي, اليدين, كان, يرسم, ليوناردو, دافينشي, ؟,

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عاشت امرأة حتى عمر 99 عاما مع وجود جميع أعضائها في أماكن غير طبيعية، ولم تعرف ذلك...
ينوي ولي العهد الماليزي، تنكو محمد فايز بترا، الزواج من المواطنة السويدية، صوفي...
سرّب موقع "9to5mac" صورا ومعلومات عن هواتف "آيفون" التي يتوقع أن تطرحها آبل خريف العام...
اكتشاف جديد عُثر عليه في مصر وهو مقبرة تعود لأكثر من ألفي سنة في محافظة سوهاج في...
بعد أن أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عزمها إرسال رواد فضاء مجدداً إلى...
اختفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما أمس الأحد بحي لبن في العاصمة السعودية الرياض وسط...
استعادت الشرطة الفرنسية خاتما مسروقا يعود إلى وريث امبراطور فرنسا نابليون...
رغم أن هاتف أوبو آر17 طُرح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ويعتبر من هواتف الفئة...
طوال عقود، حيرت شلالات الدم في القارة المتجمدة الجنوبية العلماء والباحثين، وبعد...
كشفت صورة مروعة عن معاناة شابة تدعى "هي"، عن وجود نحل في عينيها يتغذى على دموعها...