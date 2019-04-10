كلوب:, نستحق, الفوز, على, بورتو.., وسنقاتل, في, الإياب, للتأهل,

كلمات متعلقةكلوب:, نستحق, الفوز, على, بورتو.., وسنقاتل, في, الإياب, للتأهل,
أبدى نجم هجوم نادي برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز، استعداده لتجديد عقده مع...
أكد نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ضمن...
نجا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من الطرد خلال مواجهة بورتو...
تحدى مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريس سمولينغ، نجم برشلونة، ليونيل ميسي،...
حصل توتنهام على أفضلية التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه...
فاز ليفربول الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، مساء اليوم...
نشر النجم البرازيلي نيمار عبر مواقع التواصل صورة له وهو يعود أسطورة كرة القدم في...
ما يزال انتقال البلجيكي إدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد محل شد، وجذب بين...
مع اقتراب مشوار دوري أبطال أوروبا من نهايته، ترتفع وتيرة التوقعات بشأن الفريق...
يواصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، مرحلة التعافي من الإصابة التي...