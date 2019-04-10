كلوب:, نستحق, الفوز, على, بورتو.., وسنقاتل, في, الإياب, للتأهل,

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب بورتو البرتغالي، مؤكدًا على استحقاقه له.

وتغلب ليفربول على ضيفه بورتو، بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي.وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة، سيطرنا على اللعب معظم الوقت، واستحقينا النتيجة".وأضاف: "دافعنا بكل قوة أمام هجماتهم المرتدة، النتيجة (2-0)، لازالت قريبة، وعلينا القتال في لقاء العودة من أجل التأهل".وأوضح المدرب الألماني: "كنت أتمنى خلق مزيد من الفرص في الشوط الثاني لكن هذا لم يحدث".وأكمل كلوب: "أريد أن أوجه التحية لهيندرسون، لاعب رائع، من الواضح أنه يحب مركزه. لم يشارك فيه منذ 3 مواسم ونصف، وعندما شارك قدم أداءً رائعًا".وواصل: "نابي كيتا أيضًا كان رائعًا، تطور دقيقة بدقيقة في المباراة الماضية (ساثوهامبتون)، واليوم واصل تألقه، كذلك جيمس ميلنر شارك كظهير أيسر لأول مرة منذ فترة طويلة وقدم مستوى جيد جدًا".وأتم كلوب حديثه قائلًا: "العام الماضي في البرتغال حسمنا تأهلنا مبكرًا، لكن الآن الأمور لم تنته بعد، نعلم أن لقاء العودة سيكون صعبًا".جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الدراجاو معقل فريق بورتو.