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هيفا وهبي تخطف الأنظار بلوك جديد بالأبيض والأسود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تُفاجئ الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها، في كل مرّة، بلوك جديد ومختلف لم يسبق أن ظهرت فيه من قبل.



وأطلّت عليهم هذه المرة بصورة جديدة نشرتها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بالأبيض والأسود.

 وبدت هيفا وهبي بلوك جميل جداً وجديد حبست فيه الأنفاس بجلسة تصوير خاصة ارتدت فيها معطفاً من الفرو واعتمدت تسريحة الشعر القصير وتميّزت هيفا بماكياجها القوي والمميّز، حيث أشادت هيفا بتعاملها لأول مرّة مع خبيرة التجميل ألاء دشتي.


يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفا وهبي قد اعتمدت سابقاً في آخر جلسة تصوير لون الشعر الزهري وقلّدتها فنانات أخريات بعد ساعات قليلة من نشرها للصور. فمن ستقلّدها هذه المرّة؟




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