20, قتيلا-, ضغط, أممي, على, الرئيس, السوادني, للانتقال, السياسي,

- قتل 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح في هجمات نفذها قوات الأمن السودانية على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس عمر البشير بالتنحي أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.

وتصاعدت الضغوط على الرئيس السوداني، بعد دعوة الشرطة وثلاث دول غربية إلى انتقال سياسي، على خلفية تظاهرات ضخمة لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الجيش.ودعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، البشير إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية.فيما واصل آلاف المحتجين لليوم الرابع الاعتصام أمام المجمع الموجود بوسط الخرطوم، والذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير والأجهزة الأمنية.