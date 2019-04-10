تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-10 12:48:48 حريق في مبنى ببلدة ابو سنان |  2019-04-10 12:42:31 اتهام شاب من تل السبع بسرقة هواتف خلوية من مرضى في مستشفى سوروكا ببئر السبع |  2019-04-10 13:00:00 ساعار لا يستبعد التحالف بين الليكود وكاحول لافان |  2019-04-10 13:00:33 عاشت 99 عاما بأعضاء في غير أماكنها الصحيحة! |  2019-04-10 11:15:06 20 قتيلا- ضغط أممي على الرئيس السوادني للانتقال السياسي |  2019-04-10 11:05:48 غانتس - الامر لم يحسم بعد ويتم درس بعض الخطوات |  2019-04-10 11:00:51 كلاب "تشتم" السرطان في الدم بدقة 97%! |  2019-04-10 10:53:12 تيسير خالد: انتخابات الكنيست نتائج متوقعة تستدعي ردا فلسطينيا مناسبا |  2019-04-10 10:20:57 صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات |  2019-04-10 10:04:59 اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة |  2019-04-10 09:59:28 قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية |  2019-04-10 09:54:31 هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21 |  2019-04-10 09:50:59 البرغوثي: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تؤكد رسوخ نظام الابرتهايد وموت ما يسمى" معسكر السلام" |  2019-04-10 09:49:57 بسام الصالحي يُهنئ ايمن عودة والقوائم العربية |  2019-04-10 09:06:39 خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

20 قتيلا- ضغط أممي على الرئيس السوادني للانتقال السياسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



- قتل 20 شخصا وأصيب العشرات بجروح في هجمات نفذها قوات الأمن السودانية على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس عمر البشير بالتنحي أمام وزارة الدفاع في الخرطوم.


وتصاعدت الضغوط على الرئيس السوداني، بعد دعوة الشرطة وثلاث دول غربية إلى انتقال سياسي، على خلفية تظاهرات ضخمة لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الجيش.ودعا زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، البشير إلى تسليم السلطة لقيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية.


فيما واصل آلاف المحتجين لليوم الرابع الاعتصام أمام المجمع الموجود بوسط الخرطوم، والذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير والأجهزة الأمنية.




كلمات متعلقة

20, قتيلا-, ضغط, أممي, على, الرئيس, السوادني, للانتقال, السياسي,

تابعونــا

خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم خبراء: جرثومة قاتلة تهدد العالم 2019-04-10 | 09:06:39

حذر خبراء من عدوى فطرية قاتلة لا يوجد أي دواء قادر على إيقافها، تجتاح...

حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" حماس تدين القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" 2019-04-10 | 05:58:30

استنكرت حركة "حماس"، قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري...

عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال عريقات: الناخب الاسرائيلي صوت لعدم انهاء الاحتلال 2019-04-10 | 05:44:12

قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تعقيب اولي على النتائج...

ترامب: قراري حول الجولان اتخذته بعد درس سريع في التاريخ تلقيته من صهري وسفيرنا في إسرائيل وآخرين ترامب: قراري حول الجولان اتخذته بعد درس سريع في التاريخ تلقيته من صهري وسفيرنا في إسرائيل وآخرين 2019-04-09 | 07:40:29

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ القرار المثير للجدال بالاعتراف بضم...

الولايات المتحدة تعلن عن الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية الولايات المتحدة تعلن عن الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية 2019-04-08 | 21:39:24

في خطوة غير مسبوقة تستهدف قوة عسكرية نظامية، أعلنت الإدارة الأمريكية مساء اليوم...

موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا موسكو مستعدة للوساطة من أجل التسوية في ليبيا 2019-04-08 | 15:50:19

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تستخدم كل الإمكانيات المتاحة...

خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية 2019-04-08 | 14:50:01

ما يزال خبراء الطيران يقدمون نظرياتهم وتفسيراتهم لحادث اختفاء الطائرة الماليزية...

انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان انخفاض الليرة بعد تصريحات أردوغان 2019-04-08 | 14:11:30

انخفضت الليرة التركية الاثنين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من...

تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام تقارير: القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام 2019-04-08 | 13:00:38

ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في...

في تطور لافت.. الجيش السوداني يمنع فض اعتصام وزارة الدفاع في تطور لافت.. الجيش السوداني يمنع فض اعتصام وزارة الدفاع 2019-04-08 | 10:47:26

وثق مقطع فيديو، نشرته صفحة على موقع "فيسبوك"، لحظة تدخل قوات تابعة للجيش السوداني،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور انفجار سيارة رشيون لتسيون اصابات شرطة تحقق خلفية جنائية طمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات مسلخ ضبط الناصرة أسلحة الشرطة عبوات ذخيرة قنابل يدوية معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة سرقة سيارات المخدرات عميل سري شرطي الشرطة الكشف عصابة شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقاكوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفاافطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 تشيلسي و باريس سان جيرمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com