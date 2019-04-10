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غانتس - الامر لم يحسم بعد ويتم درس بعض الخطوات



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كتب رئيس كاحول لفان بيني غانتس الى أعضاء حزبه يقول إنه على الرغم من تلبد الأجواء فان الامر لم يصبح مقضيا بعد ويمكننا ان نقوم بخطوات سياسية معينة.



واضاف ان النتائج الحالية لا يمكن ان تحجب سمش الامل الذي اثارناه في قلوب ابناء الشعب والمجتمع الاسرائيلي مؤكدا انه لن ننسحب ولن نتخلى عن واجبنا بتمثيل اكثر من مليون مواطن طلبو منا ان نقوم بتغيير الوضع وتابع يقول اننا حققنا انجازا تاريخيا ويمكننا ان نفتخر به


تصوير - afp




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