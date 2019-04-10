هل, تقع, إليسا, ضحية, رامز, جلال, في, رمضان, ؟,

بعد أن نشرت إحدى الصحف المصرية خبرا أكدت فيه أن الفنانة اللبنانية ​إليسا​ هي ضمن أبرز وجوه ضحايا برنامج رامز جلال للمقالب في شهر رمضان المقبل، طرح أحد متابعيها هذا السؤال عليها، فردّت إليسا عليه قائلة: “طبعا كلا”.

من الواضح ان إليسا تحاول قدر إمكانها الابتعاد عن مثل هذه البرامج.من ناحية أخرى، ينتظر جمهور إليسا فيديو كليب أغنيتها “كرهني” الذي انتهت من تصويره مؤخرا، ومن المفترض أن تطرحه في القريب العاجل.