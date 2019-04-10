صور, -, عريس, وعروس, من, ام, الفحم, يشاركان, في, الانتخابات,

شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست ال 21 وصول عروسين للادلاء بصوتهما ومشاركتها في الانتخابات .

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