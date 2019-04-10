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صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهد احد الصناديق في مدينة ام الفحم امس الثلاثاء وقبل اغلاقه في انتخابات الكنيست ال 21 وصول عروسين للادلاء بصوتهما ومشاركتها في الانتخابات .



ومع الادلاء بصوتهما تم اغلاق الصناديق ليكونا بذلك اخر المصوتين .




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