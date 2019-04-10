صور - عريس وعروس من ام الفحم يشاركان في الانتخابات

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اندلع حريق ظهر اليوم الاربعاء في منزل ببلدة ابو سنان. ولدى وصول طواقم الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : في نطاق مكافحة...
قال القطب الليكودي غدعون ساعر إن الحديث يدور عن انتصار تم تحقيقه في ظروف صعبة...
كتب رئيس كاحول لفان بيني غانتس الى أعضاء حزبه يقول إنه على الرغم من تلبد الأجواء...
علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة...
أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم...
اسفرت النتائج شبه النهائية في انتخابات الكنيستا ال 21 عن 6 مقاعد لتحالف الجبهة...
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ان نتائج الانتخابات...
هنأ الامين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي...