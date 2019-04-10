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اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة عرابة بوابل من الرصاص فجر اليوم الاربعاء.



واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .


وباشرت الشرطة التحقيق دون الاعلان عن خلفية الحادث .
اطلاق نار على محل تجاري ومبنى سكني في عرابة




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