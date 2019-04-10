اطلاق, نار, على, محل, تجاري, ومبنى, سكني, في, عرابة,

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واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .وباشرت الشرطة التحقيق دون الاعلان عن خلفية الحادث .

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على استهداف محل تجاري ومبنى سكني في مدينة عرابة بوابل من الرصاص فجر اليوم الاربعاء.

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