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قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصول القوائم العربية على عشرة مقاعد، بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات.



 عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة الجبهة والعربية 6، فيما اجتازت القائمة الموحدة والتجمع نسبة الحسم بصعوبة وحصلت على 4 مقاعد، ما يعني خسارة الكتلة العربية لـ3 مقاعد عن الكنيست السابقة.

وبلغت نسبة التصويت في الوسط العربي 50٪؜ فقط، وهي نسبة متدنية جدا وأقل من نسبة التصويت في انتخابات 2015.


اليكم قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية 

الناصرة 42.6%

سخنين 60%


ام الفحم 52%


كفر كنا 55%

عرابة 68%


المشهد 54%

باقة الغربية 49%


الطيبة 67.7%


طيرة المثلث 66%

رهط 59%

الرينة 51%

يافة الناصرة 50%

كفر قرع 53%




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