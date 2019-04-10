أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حصول القوائم العربية على عشرة مقاعد، بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات.

اليكم قائمة بنسب التصويت في بعض القرى والمدن العربية

عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة الجبهة والعربية 6، فيما اجتازت القائمة الموحدة والتجمع نسبة الحسم بصعوبة وحصلت على 4 مقاعد، ما يعني خسارة الكتلة العربية لـ3 مقاعد عن الكنيست السابقة.وبلغت نسبة التصويت في الوسط العربي 50٪؜ فقط، وهي نسبة متدنية جدا وأقل من نسبة التصويت في انتخابات 2015.الناصرة 42.6%سخنين 60%ام الفحم 52%كفر كنا 55%عرابة 68%المشهد 54%باقة الغربية 49%الطيبة 67.7%طيرة المثلث 66%رهط 59%الرينة 51%يافة الناصرة 50%كفر قرع 53%