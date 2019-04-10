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هؤلاء هم اعضاء الكنيست العرب للكنيست ال- 21



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفرت النتائج شبه النهائية في انتخابات الكنيستا ال 21 عن 6 مقاعد لتحالف الجبهة والعربية للتغيير و 4 اخرى لتحالف التجمع والاسلامية .


تحالف الحبهة والعربية للتغيير:
ايمن عودة 

د. احمد طيبي

عايدة توما سليمان

المحامي اسامة سعدي

عوفر كسيف

د. يوسف جبارين



 تحالف الموحدة والتجمع:
د. منصور عباس

د. مطانس شحادة 

عبد الحكيم حاج يحيى

هبة يزبك


تصوير - afp




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